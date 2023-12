Kaleva 23.12.1923. Kansan Kalenteri v. 1924, 19:s vuosikerta tätä tunnettua ja kansan suosimaa kalenteria on ilmestynyt. Siinä on täydellinen almanakkaosasto muisto- ja merkkipäivineen, tietoja postista, rautatieliikenteestä ja sähkölennättimestä, sekä runsassisällyksinen tekstiosasto, jossa tuomari T.M. Kivimäki esittää kansantajuisesti uutta maalakia, n.s. "Lex Kalliota", mihin jokaisen maamme kansalaisen on välittömästi tutustuttava.

Kirkkomme E.V. Pakkala tekee selkoa viime kirkolliskokouksesta, tohtori Viljo Hytönen on kirjoittanut valtiollisen katsauksen. Sitä paitsi on useita muita artikkeleita.

Kaunokirjallista puolta edustavat Alli Trygg-Heleniuksen ja Veikko Korhosen kertomukset sekä useat runot. Useat kirjoitukset on kuvitettu.

Kalenterissa on yli 200 sivua, mutta siitä huolimatta maksaa se vain 8 mk. pahvikansissa, 9 mk. puolivaatekansissa ja 10 mk. kokovaatekansissa. Kalenteria on saatavana kaikista kirjakaupoista ja lukuisilta asiamiehiltä ympäri maan sekä suoraan Raittiuden Ystäviltä (os. Helsinki, Annankatu 29.)

Maksut Suomen ja Ruotsin wälisestä puhelinliikenteestä

Tasawallan presidentti on wahwistanut asetuksen Suomelle tulewista maksuista. Suomen ja Ruotsin wälisestä puhelinliikenteestä sekä Ruotsin kautta menewästä Suomen ja Norjan wälisestä puhelinliikenteestä 1 p:stä tammikuun 1924.

Asetuksen mukaan on Suomelle tulewa maksu tawallisesta 3 minuutin puhelusta, joka wälitetään Tornion–Haaparannan johdolla Ruotsiin, on 0,22–0,55 kultafrangia, wiimemainittu maksu m.m. kaikilta Ylitorniota, Rovanientä ja Oulua kauempana olewilta seuduilta.

Puhelusta Suomi–Norja Ruotsin kautta on Suomelle tuleva maksu 0,55 kultafrangia. Puhelusta Suomen ja Ruotsin wälillä Pellon johdolla on Suomelle tulewa maksu 0,22–0,33 kultafrangia. Kultafrangia muunnettaessa Suomen rahaksi noudatetaan samaa kurssia kuin lennätinliikenteessä ulkomaitten kanssa.

Perheuutisia

Kihlauksensa ovat Haapavedellä julkaisseet tunnettu pohjalainen suurhiihtäjämme, suksitehtailija Taavi Kujala ja neiti Anni Koskela, maanv. Aaro Koskelan ja hänen vaimonsa Katrin tytär.

Kihlauksensa ovat julkaisseet neiti Lyyli Louekari, kamreeri F.A. Louekarin ja puolisonsa Hanna tytär, sekä konsuli Emil Skogstedt.

Eilen vihittiin täällä avioliittoon rouva Anna Kulovaara ja kunnallisneuvos Pekka Ahmavaara.

60 vuotta täyttää huomenna jouluaattona opettajatar neiti Anna Jokivartio täällä.





