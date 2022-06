KALEVA 4.6.1997 Suomen kasvava sähköntarve on ensisijassa hoidettava maakaasulla. Maakaasun on määrä korvata myös hiiltä ja turvetta pitkällä aikavälillä. Maakaasun käyttö on hallituksen energiastrategian mukaan mahdollista kolminkertaistaa pitkällä aikavälillä.

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäen (sd.) mukaan tällöin täytyy olla päätöksiä tai ainakin varma tieto maakaasun saatavuudesta eli käytännössä investointipäätös Suomen kytkemisestä eurooppalaiseen kaasuverkkoon. Tämän mahdollistaisi Venäjältä Suomen kautta Länsi-Eurooppaan kulkeva uusi maakaasuputki.