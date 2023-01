Lapsia Kuusamon Paljakasta kuljetettiin talvella 1973 linja-autolla noin 50 kilometriä kouluun. Koulukyytiin kului pari tuntia mennen tullen. Kuva: Kalevan arkisto

Kaleva 19.1.1973. Laki presidentti Urho Kekkosen toimiajan jatkamisesta hyväksyttiin ja julistettiin kiireelliseksi äänin 170–28 puolen yön jälkeen (18.1.1973) eduskunnassa. Ennen ratkaisevaa äänestystä käytiin 11 tunnin keskustelu.

Presidentin toimiaikaa jatketaan neljällä vuodella 1.3.1974 alkaen. Hän itse toivoi tämänpituista toimiajan jatkamista. Presidentin toimikausi on maassamme kuusi vuotta. Presidentti Kekkonen valittiin ensimmäisen kerran korkeaan virkaansa vuonna 1956 ja sen jälkeen kahdesti uudelleen vuosien 1962 ja 1968 valitsijamiesvaaleissa.

Lain hyväksymistä kannattivat yksimielisesti sosialidemokraattisen puolueen, Suomen kansan demokraattisen liiton, keskustapuolueen ja Suomen kansan yhtenäisyyspuolueen eduskuntaryhmät. Lisäksi enemmistö kokoomuksen, ruotsalaisen kansanpuolueen ja liberaalisen kansanpuolueen ryhmistä kannatti lain hyväksymistä ja kiireelliseksi julistamista.

Kokonaisuudessaan lakiehdotuksen hylkäämistä kannatti vain SMP:n eduskuntaryhmä. Kristillisen liiton ryhmästä kukaan ei puoltanut lakiehdotusta, mutta ryhmän jäsen Antero Juntumaa äänesti ainoana tyhjää. Poissa äänestyksestä ei ollut yksikään kansanedustaja.

Ennenkuulumatonta kieltä puhujapöntöstä

Jollei jokainen kansanedustaja omalla kohdallaan halua osallistua eduskunnan kurin palauttamiseen, jäljellä ei ole muuta keinoa kuin edustajan oikeuksien rajoittaminen. Näin jyrkät sanat kohdisti eduskunnan puhemies V.J. Sukselainen kansanedustajille vuoden 1972 valtiopäivien päättäjäisissä.

Eduskunnan puhujapöntössä on esiinnytty tavalla, jota eduskunnassa ei ole ennen nähty. UKK-lain käsittelyn yhteydessä oli jarrutettu ja käytetty epäasiallista kieltä.

Sota runtelee monia sukupolvia Vietnamissa

On aika auttaa Vietnamia. Tämä oli Hanoin ja Pohjois-Vietnamin suurin sairaala. Ennen kuin B-52-pommittajat tekivät tehtävänsä. Paitsi menetettyjä ihmishenkiä on sota merkinnyt menetettyjä hoitomahdollisuuksia. Ja hoidon tarvetta.

Kukaan ei pysty laskemaan sodan vammauttamien määrää, eivätkä fyysiset vammat ole ainoita, joita sota on aiheuttanut. Tänään syntyvä sukupolvi tulee olemaan tavalla tai toisella sodan runtelema.

Meidän velvollisuutemme on auttaa heitä. Vaikka rauhantoiveet yhtä horjuvat, on aika herätä. Mitä pikemmin sitä enemmän apua on luvassa.

Sanomalehti Kaleva ja sen lukijakunta haluavat olla auttamassa. Apu toimitetaan perille Suomen Punaisen Ristin välityksellä. Postisiirtotili Ou 126024 ottaa vastaan Vietnam-apuun tarkoitettuja lahjoituksia. Kaiken suuruisia. Pisaroista se merikin syntyy. (Kalevan ilmoitus).