Kaleva 11.7.1923. Aamulehden saaman tiedon mukaan tulee Tampereen poliisimestari näinä päiwinä lähettämään kaupungin kaikille rawintoloille ja kahwiloille kiertokirjeen, jossa näitä kehoitetaan asettamaan huoneustoissaan julkiselle paikalle huomautuksen, missä kielletään juomarahojen antaminen asianomaisessa rawintolassa tahi kahwilassa. Tällä toimenpiteellä tahtoo poliisimestari entistä enemmän saada sen lain määräyksen täytäntöön, millä juomarahojen antaminen on kielletty.

Edellä olewan johdosta on syytä huomauttaa, että mitään lainkohtaa, joka kieltäisi n.k. juomarahojen antamisen tai wastaanottamisen ei ole olemassa. Laki työsopimuksesta, jonka määräyksiin Tampereen poliisimestari wedonnee, kieltää ainoastaan sellaisten sopimusten tekemisen, joiden mukaan työntekijäin palkkaus tulisi joko kokonaan tai osittain yleisön antamista wapaaehtoisista lahjoista riippuwaksi.

Muutoin olisi suotawaa, että tästä työntekijälle alentawasta juomarahajärjestelmästä päästäisiin. Kun lain mukaan kunkin on työstään saatawa työnantajalta palkkansa, ei juomarahojen antaminen enää ole tarpeellista.

Pula paperiteollisuuden alalla

Kuten on kerrottu on 7 maamme paperitehdasta pantu seisomaan sen takia, että paperin hinnat ovat laskeneet niin alas, ettei sitä enää kannata meillä valmistaa. Nyttemmin ilmoitetaan, että Porinkin paperitehdasta uhkaa seisominen parin viikon kuluttua, sillä tilaukset riittävät vain mainituksi ajaksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole päätetty toimenpiteistä, joihin ryhdytään, kun tilaukset on suoritettu.

Santarmipäällikkö taiteen okaisilla poluilla

Brändön Casinolla Helsingissä on viime aikoina esiintynyt "mustalaiskuoro", joka ainakin esittämiensä laulujen perusteella on havaittu täysin venäläiseksi. Viime perjantai-iltana oli Casinolla muutamia henkilöitä, jotka toivat julki mielipiteensä venäläisten laulujen sopimattomuudesta meillä niin julkisessa paikassa.

Lauantaina alkoi kuoro ohjelmansa suorituksen laulamalla "Mä oksalla ylimmällä". Tämän jälkeen seurasi heti venäläinen laulu, jonka yleisö otti vastaan voimakkain paheksumishuudoin.

Tästä syntynyt yleinen sekasorto aiheutti sen, että paikalla läsnäollut nimismies keskeytti ohjelman suorituksen ja kehoitti yleisöä poistumaan, jonka se sekä kuoro tekivätkin.

Kuuleman mukaan toimii samaisen "mustalaiskuoron" johtajana Vaasan entinen santarmipäällikkö.

Liikeapulaisten laulukuoron jäseniä kehoitetaan varustautumaan laivaretkelle Varjakkaan tänään klo 7 ip.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.