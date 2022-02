KALEVA 5.2.1997 Opetusministeriön etsintäryhmä yrittää löytää kesäkuun alussa Kuhmosta Venäjän puolelle suuntautuvalla etsintämatkalla yli 300 suomalaissotilaan jäännökset toimitettavaksi kotimaan multiin.

Ministeriön tietojen mukaan Rukajärven suunnalla on noin 70 vainajan hautapaikka. Lähellä Louhea sodan aikana on tuhottu noin 35 miehen partio, jonka hautoja myös etsitään. Kiestingin radan varteen on jäänyt noin 200 kaatunutta suomalaissotilasta. Kiestingistä 70 kilometrin päässä sijaitsevasta Niskan kylästä etsitään 19 sotilaan hautoja.