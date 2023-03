Raimo Lehtinen voitti 84. Oulun Tervahiihdon 75 kilometrin matkan. Kalevi Oikarinen jäi toiseksi 18 sekunnin erolla. Pauli Siitonen oli kolmas. Kuva: Kalevan arkisto

Kaleva 9.3.1973. Pohjois-Italian suurimmat kaupungit ovat hyvin edustettuina Oulussa kansainvälisessä Tervahiihdossa. Järjestäjäseura OHS sai jo pari ennen joukkueen Ouluun tuloa ilmoittautuneiden nimilistan Italiasta. Lista käsitti 126 ilmoittautunutta.

Italiasta saapuvista hiihtäjistä huomattava osa on Milanosta. Edustettuina ovat myös Torino, Genova, Bologna, Padova ja Bergamo. Ja edustus on kuuluisasta Trentosta ja vielä kuuluisammasta Cortinasta sekä Milanon–Bergamon välillä sijaitsevasta Monzasta.

Franco Nones on vanha Oulun kävijä. Grenoblen 30 km:n kultamitalivoittaja on osallistunut Oulun puistohiihtoihin ja hän vienyt täältä sanaa kotimaahansa pitkän matkan Tervahiihdosta. Se on saavuttanut vastakaikua – maassa ilmestyvä Luonto ja liikunta -lehti on hoitanut asiaa edelleen.

Italiassa hiihtoreitti kulkee keskustojen läpi

Murtomaahiihto on saavuttamassa ja jo saavuttanutkin todella suositun aseman Keski- ja Etelä-Euroopassa. Hyvän kuvan hiihtoinnostuksen räjähdysmäisestä kasvusta antoi Pohjois-Italiassa Di Fassa -laaksossa hiihdetty kolmas Marcialongan hiihto. Osanottajia oli liki 6 000, suomalaisiakin mukana 65. Heidän joukossaan myös hallintojohtaja Matti Pekkanen Oulusta.

– Marcialonga on todellinen kansanjuhla. Luonnollisesti hiihto on päätapahtuma, mutta tämän lisäksi varsinkin ennen kilpailua järjestetään reitin varrella olevissa kaupungeissa ja kylissä jo jonkinlaista ohjelmaa, kertoi Pekkanen.

Pohjoisen pitkistä laturetkistä ja hiihdoista poiketen Marcialongan 70 km:n reitti seurailee täysin asuttuja seutuja kulkien tuon tuostakin pikku kylien ja kaupunkien läpi. Ja kaikkialla latuja reunusti sankka yleisömuuri.

– Monilla katsojilla on kilpailijoiden luettelo ja sieltä he sitten numeroon vertaamalla saivat selville hiihtäjien nimet. Kaikkia kannustettiin eikä vain ensimmäisiä. Sehän antoi suorastaan uutta intoa, kun ladun varrelta kajahteli ”bravo, Matti”.

Tislausvälineitä myydään kotipolttoon

Alko on saanut varteenotettavan kilpailijan yksityisistä yrittäjistä. Pontikankeittovälineitä myydään suurten mainosten avulla ja kauppa käy. Sosiaali- ja terveysministeriö on kiinnostunut tislauslaitteiden myynnistä ja tekee parhaillaan selvitystä asiasta.

Tamperelainen valomainosyritys julkistaa sivun kokoisin ilmoituksin päivälehdessä ja sikäläisessä kaupunkilehdessä, että sieltä voi ostaa laboratoriolaitteita ja tislausvälineitä. Oulun korkeudella ei kotipoltosta kuitenkaan vielä ole tullut muotiasiaa, kuten Tampereen kaupungissa, kertoi päällikkökomisario Johannes Yliluoma.