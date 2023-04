Kaleva 18.4.1923. Pohjolaan matkustavan yleisön huomioon. Koska, passimääräysten astuttua voimaan Pohjois-Suomen pohjoisimmissa pitäjissä, on sattunut kaikenlaisia ikävyyksiä vaillinaisesti kirjoitettujen passien vuoksi, huomautetaan seuraavista seikoista:

Ei riitä yksinomaan se, että passi oikeuttaa omistajansa matkustamaan esim. Kuolajärvelle tai Savukoskelle, ellei passissa myöskin ole mainittu ne pitäjät, joiden kautta matkustetaan, siis Rovaniemi, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Jos nämä pitäjät ovat mainitsematta, pidätetään asianomainen matkustaja Rovaniemen tullissa ja palautetaan viipymättä takaisin.

Samoin ei myöskään Pohjois-Suomen "passi asetusten alaisiin pitäjiin" osoitettu passi vie omistajaansa Rovaniemeä edemmäksi, sillä viranomaiset vaativat tinkimättä pitäjien nimiä passissa.

Varsinkin nyt keväällä, kun on otaksuttavaa, että alkavien uittojen ynnä muiden työansioiden vuoksi matkustus Pohjolaan passiasetusten alaisille seuduille tulee olemaan sangen vilkas, on itsekunkin sinne aikovan valvottava sikäli omaa etuansa, että he vastaanottaessaan viranomaisilta passin myös katsovat että se on täysin pätevä.