Kaleva 6.6.1923. Köpenhamina, touko. 30 p. (STT). Köpenhaminassa on äskettäin kokeiltu eräällä uudella tanskalaisella sokeritaudin parannuskeinolla. Eräs kunnallisen sairaalan johtajista ilmoitti olevan syytä otaksua, että kysymyksessä oleva uusi lääke, jota nimitetään diasuliniksi, tulee antamaan hyviä tuloksia.

Diasulini on sian haimasta valmistettu preparaatti, jonka tanskalainen kemisti Garl Andersen äskettäin on keksinyt ja jota jo on Tanskassa saatavissa tabletteina ja niin halpaan hintaan, että kustannukset diasulinihoidosta jäävät aivan mitättömiksi. Preparaatti tulee ennen pitkää toimitettavaksi kauppaan myöskin Ruotsissa ja Norjassa, missä sillä jo on kokeiltu yliopistojen sairaaloissa. - Radio.

Kaupungin lapsi kesäksi maalle

Kylmään Pohjolaamme on taas koittanut armas kesäaika. Uutta voimaa, eloa ja iloa näkee kaikkialla. Unohdettu on talven surut ja huolet. Koulut ovat päättyneet, vapaa riemuntunne täyttää lasten sydämet. Muistuu mieliin viime kesäiset hauskat onnen hetket maalla ja sinne haluaa mieli taas. Sieltä saa voimaa ja terveyttä ruumiiseen, saa sieluun monta hyvää – kauneutta. Ne, joilla maalla on omat huvilansa tai mökkinsä rientävätkin sinne ensi tilassa. Ilomielin jättäen kaupungin harmaaseen pölyynsä.

Maalle, sinne rientää jokainen, ken vain päästä voi. Sinne, missä heinäniitty tuoksuaa, metsät huminoi, loiskii lahden laineet, sinne luontoäidin syliin kaipaa kaupungin lapsikin. – – – Ne parempiosaiset maalla ja maalle muuttavista, jotka kanssaan kesäiseen riemuun ottavat kalpean tytön tai pojan kaupungista saavat varmaan itselleenkin onnekkaamman, jalon siunauksen kesän. S.A.

Tallinnan messut on avattu

Tallinna, 3.6. (STT) Lauantaina avattiin toinen kansainvälinen kauppa- ja teollisuusnäyttely, jonka vientiosasto antaa varsin hyvän kuvan Viron taloudellisesta kehityksestä. Myöskin Venäjän osasto porsliini- sekä pellava- ja nahkateollisuustuotteineen kuin myöskin pienempine koneineen herättää mielenkiintoa.

Suomesta oli saapunut näyttelyyn Suomen Messujen ylikomisaari Kuoppamäki sekä sanomalehtimiehiä ja runsaasti muuta yleisöä. - Eta.

Lumisade Keski-Suomessa

Huolimatta siitä, että kesän pitäisi olla jo hyvällä alulla, ovat ilmat jatkuvasti pysyneet harvinaisen kylminä. Eilen päivällä ilmoitettiin meille, että Keski-Suomessa satoi koko aamupäivän runsaasti lunta ja rakeita. On sanomattakin selvää, mitä tällainen merkitsee maanviljelijälle. Jos eivät ilmat ala nopeasti lämmetä, joutuvat maat kokonaan tuohon omiksi.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.