Aamuyöllä 23.5.1973 Esson öljyvarastoalueella Kokkolan Ykspihlajassa syttyi suurpalo. Iltaan mennessä neljästätoista säiliöstä 11 tuhoutui. Kuva: Kalevan arkisto

Kaleva 25.5.1973. Suurpalo Esson tuontivarastolla Kokkolan Ykspihlajassa on sammunut. Palosta säästyneiden tankkien syttymisuhka on vältetty ja tuli roihusi enää vain yhden tuhoutuneen varastotankin pohjalla. Sammutustyö osoittautui teholtaan ja nopeudeltaan paremmaksi kuin palon syttymishetkellä osattiin arvatakaan. Torstaina (24.5.) sammutustöihin osallistui parisataa miestä.

Palon sammuttua kokonaan poliisi eristää palopaikan, jotta mikään ei häiritsisi tänään alkavia palonsyyn tutkimuksia. Näkymät varastoalueella olivat kuin pahimman pommituksen jäljiltä.

MM-kiekkoilijat törpöttelivät kisoissa

Jääkiekon liittohallitus on määrännyt Lauri Monosen kilpailukieltoon kuluvan vuoden loppuun. Rangaistuksen syynä on Monosen käyttäytyminen Moskovan lentokentällä matkalla Suomeen. Mononen loukkaantui MM-kisoissa ja matkusti kotimaahan kesken turnauksen. Matti Keinonen ja Jouko Öystilä saivat varoituksen Moskovan "tempauksistaan".

Jääkiekkoliiton tekemä valmentajasopimus Kalevi Nummisen kanssa on 3-vuotinen.

Tukkien nippu-uitto alkamassa Oulujoessa

Uitto Oulujoessa alkaa parin viikon kuluttua. Uiton valmistelut ovat jo käynnissä. Oulujoen uiton puutavaramäärä on tänä keväänä yli 900 000 kuutiometriä. Koko määrästä sahapuuta on kolmasosa ja pinotavaraa kaksi kolmasosaa, kertoi apulaisuittopäällikkö Jukka Lounavaara. Hinaustyöt on aloitettu jo Oulujärvellä sekä Kuhmon ja Sotkamon reiteillä.

– Puutavaraa on ainoastaan vasta muutaman päivän ajan hinattu suojapaikoille, kertoi uittopäällikkö E.A. Väisänen Oulujoen Uittoyhdistyksestä.

Iijoen vesistössä uittotöitä ei vielä ole pahan tulvatilanteen takia voitu aloittaa. Oulujoen vesistöissä ei enää uiteta puroväyliä. Kaikki uitto tapahtuu nippu-uittona. Oulujoen vesistössä on lisäksi säännöstellyt vedet, joten tulvatilanne ei voi vaikeuttaa uittoa.

Työvoimaa on toistaiseksi vähän. Vasta hinaajat on miehitetty. Kun nippujen nosta alkaa täydellä teholla, kasvaa kausityöntekijöiden luku yli kolmeensataan.

Suunnilleen puolet puutavaran kuljetuksesta tapahtuu autoilla, puolet uittaen.

Kalajoella on kokeiltu akupunktiosynnytyksiä

Kolme synnytystä akupunktion avulla on tehty Kalajoella viime päivinä.

Ne ovat onnistuneet hyvin ja olleet täysin kivuttomia äideille, kertoi terveyskeskuslääkäri Antero Sorasto, joka on erikoistunut myös akupunktioon.