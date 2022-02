Pohjoiseen tulijat täyttivät Rovaniemen rautatieaseman viikonvaihteessa 19.-20. helmikuuta 1972, jolloin etelän koululaisten hiihtolomat alkoivat. Kuva: Kalevan arkisto

KALEVA 17.2.1972. Superjunat tulevat liikenteeseen ensi kesän kynnyksellä Helsingin–Oulun linjalle. Superjunaan kuuluu viisi siniharmaata teräsrakenteista vaunua, joista uusimpina vaunutyyppeinä ovat teräsrakenteinen makuuvaunu sekä salongilla ja pikku osastoilla varustettu ensimmäisen luokan päivävaunu. Superjunassa on noin 300 paikkaa ja se taittaa välin Helsingistä Ouluun vajaassa seitsemässä ja puolessa tunnissa. Helsingin ja Tampereen välillä se rikkoo haamurajana pidetyn kaksi tuntia.

Sotia koko ajan jossain, suurvallat asekauppiaita

Toisen maailmansodan jälkeen ei tutkimusten mukaan ole vielä kulunut päivääkään ilman sotaa jossain puolella maapalloa. Tänä ”rauhan aikana” on sodittu lähes 100 paikallista sotaa, 61 maata on joutunut sotanäyttämöksi ja 20–30 miljoonaa ihmistä on saanut surmansa. Sotia käydään siinä määrin, että voitaisiin puhua hajakeskitetystä kolmannesta maailmansodasta.