Kaleva 4.8.1972. Suomi-Filmi on jo monen vuoden ajan filmannut erilaisia kansanperinteeseen liittyviä asioita, joiden pelätään häviävän. Tätä työtä tehdään yhdessä Kansallismuseon kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt jo lähes 30 elokuvaa, jotka kertovat hävinneistä tai piakkoin häviävistä kansantavoista.

Viime päivinä on Hailuodossa kuvattu rysäpyyntiä. Tämä 1800-luvun alkupuolella alkunsa saanut kalastusmuoto on hiljalleen katoamassa. Tutkija Eero Naskali Kansallismuseosta kertoi, että Hailuodolla on rysäpyyntikeskuksena paljon perinteitä. Tällä hetkellä on Hailuoto paras paikka elokuvantekoa ajatellen.