Kaleva 3.8.1920. Suomen luotto ulkomailla. U.S:n edustajalle on Suomen Pankin pääjohtaja senaattori Otto Stenrooth, joka äskettäin on palannut pitemmältä matkalta Ranskaan, Englantiin ja Norjaan, että ulkomailla yleensä tunnetaan luotettawan Suomen taloudelliseen woimaan ja luottamus perustuu ennenkaikkea siihen, että meillä on woimassa säännöstelty järjestelmä, jonka tarkoitus selwästi on saada aikaan säästäwäisyyttä.