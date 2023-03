Kaleva 28.3.1923. Suomen Musiikkilehti on julkaissut ensimmäisen numeronsa, johon nuottiliitteenä liittyy Jean Sibeliuksen ennen julkaisematon soololaulu vanhempaa tuotantoa. Suomen Musiikkilehti on sanotun laulun ainoa julkaisuoikeuden omistaja, joten laulu ainoastaan lehden nyt ilmestyneen numeron yhteydessä on saatavissa.

Paitsi lehden ohjelmakirjoitusta sisältää ensimmäinen numero prof. Oskar Merikannon laatiman kuvitetun historiikin Suomalaisen Oopperan toiminnasta; maist. Arvi Karvonen kertoo vaikutelmistaan Amerikan suomalaisten säveltaiteellisista riennoista, joissa hän itse oli vaikuttavana tekijänä koko viime vuoden; edelleen sisältyy numeroon maist. Toivo Haapasen kirjoitus miltei unohdetusta, mutta merkityksellisestä suomalaisesta säveltäjästä Axel Gabriel Ingeliuksesta varhain viime vuosisadalla; säveltäjä Lauri Ikonen luon katsauksen Helsingin musiikkielämään kuluvalla kevätkaudella ja maist. Armas Maasalo kirjoittaa kaavalaulusta säveltapailun opetuksessa; vielä on numerossa m.m musiikkikirje Oulusta, uutisia ja huomattavien konsertinantajien kuvia.