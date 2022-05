KALEVA 28.5.1997 Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittyä tietoyhteiskunnaksi, sillä suomalaiset käyttävät Internettiä enemmän kuin mikään muu kansakunta. Uudesta tietoteknologiasta on tulossa osa ihmisten arkipäivää. Verkottuminen ja tietoyhteyksien käyttö puhuttivat Turussa kansainvälisen seminaarin osallistujia.

Tutkimusjohtaja Antti Kasvio sanoi, että Suomella ja muilla pohjoismailla on hyvät edellytykset kehittyä moderneiksi tietoyhteiskunniksi. Suomessa on kehitetty runsaasti modernia tietoteknologiaa, ja suuri osa suomalaisista on jo oppinut Internetin käyttäjiksi.