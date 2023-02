KALEVA 4.2.1998 Suomen Tietotoimiston päätoimittaja Kari Väisänen ja urheilutoimittaja Johanna Aatsalo-Sallinen on toistaiseksi ”hyllytetty” tehtävistään, kertoo tiistain Suomenmaa-lehti. Väisänen ja Aatsalo-Sallinen on nimetty vastuullisiksi STT:n pari viikkoa sitten julkaisemaan dopinguutiseen. Lehden mukaan Väisänen on edelleen vastaava päätoimittaja, mutta ei ole tapauksen tutkimusten aikana työpaikallaan. Myös Aatsalo-Sallinen on ”toistaiseksi pois vahvuudesta”.

Dopinguutisen pohjalta käynnistetyt keskusrikospoliisin tutkimukset kestävät lehden mukaan vielä useita viikkoja.