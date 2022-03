Kaleva seurasi 50 vuotta sitten Enontekiön Hetassa kolmen maan yhteisiä marianpäiväjuhlia. Kyyti pororaidossa kuului vieraiden ohjelmaan. Kuva: Ilkka Laine/Arkisto

KALEVA 17.3.1972. Kostamuksen kaivoshanke, jossa Suomella tulee olemaan melkoinen osuus, kypsynee ratkaisuasteelle vielä tämän kevään aikana. Näin arvioi tohtori Ahti Karjalainen muutama päivä sitten.

Eräs tärkeä yksityiskohta hankkeen selvittelyvaiheessa on se, mistä rakennetaan yhteys Suomesta kaivosalueelle. Siitäkin on jo selvittely niin pitkällä, että rajanylityspaikasta on sovittu Neuvostoliiton kanssa. Raja olisi ylitettävä Kuhmon Kiimavaaran alueella. Ja siitä olisi rakennettava sekä maantie että rautatie.