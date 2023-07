Kaleva 4.7.1923. Pari päiwää sitten saiwat tamperelaiset etsiwäpoliisit selwille, että Tampereella wierailewassa Arkadia-nimisessä sirkuksessa myydään waltion pääsylippuja, jotka owat wäärennettyjä. Tämän johdosta toimittawat etsiwäpoliisit sirkuksessa tarkastuksen sekä takawarikoiwat pääsylippuja useita nippuja.

Tarkastuksessa todettiin, että sirkusteltasta myydyt 12 ja 15 markan pääsyliput owat olleet kaikki wäärennettyjä.

Wäärennys on tapahtunut siten, että herra O. H. on hankkinut 2 ja 5 markan hintaisia pääsylippuja sekä sitten tawallisella numeroimiskoneella lyönyt yhden numeron näissä pileteissä olleitten numeroitten eteen saaden siten 12 ja 15 markan hintaisia lippuja.

Tapauksen johdosta on sirkuksen johtaja pidätetty ja myyjättäriä sekä osa henkilökunnasta on kuulusteltu. Kuulustelussa on herra H. tunnustanut tällaisen wäärennyksen tehneensä. Näin wäärennettyjä pilettejä on Tampereella myyty useita satoja kappaleita.

Toistaiseksi ei ole selwillä, onko wäärennöstä jatkettu pidemmän ajan ja usealla paikkakunnalla, wai onko wäärennettyjä pilettejä myyty ainoastaan Tampereella. Etsiwäpoliisi jatkaa tutkimuksiaan.

Heränneet kokoontuvat Yliwieskaan

Suuret heränneitten juhlat alkawat tänään Yliwieskassa. Juhlat, joille saapuu suunnattomasti wäkeä ympäri Suomen, muodostuwat suuremmoisiksi. Puhujia tulee olemaan piispa Koskimies ja suuri joukko heränneitten tunnetuimpia puhujia sekä pappeja että maallikkopuhujia.

Juhlia pidetään sekä kirkossa että paikkakunnan kristillisellä kansanopistolla.

Auto teki kaksi wolttia

Lauantai-iltana klo 10 tapahtui Siuntiossa omituinen auto-onnettomuus, joka ei kuitenkaan päättynyt huonosti. Toiminimi Hans Roch Oy:n auto, jonka korin oli keksinyt ja patentoinut eräs helsinkiläinen, wenäläinen arkkitehti, ajoi Siuntiosta Helsinkiin 90 km. nopeudella tunnissa, jolloin kuljettaja menetti jostain syystä ohjauspyöränsä sillä seurauksella, että auto lensi ilmaan ja teki kaksi kuperkeikkaa, jonka jälkeen se tuli takaisin maahan pyörilleen.

Autossa istuiwat sillä hetkellä mainittu wenäläinen arkkitehti sekä eräs toinen henkilö. Heistä toinen katkaisi solisluunsa. Muuta wahinkoa ei sattunut.

Pikku-uutisia. Naantalin kylpylaitoksessa ovat m.m. seuraavat oululaiset ja Oulun seutulaiset: Kauppaneuvoksetar Maikki Santaholma, lyseol. Martti Santaholma, neiti Lyydi Mannermaa, kihlak. tuomari P. Turpeinen, rva Lagus tyttärineen ja rouva Borg Oulusta sekä rouva Olga Strandberg Vihannista.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.