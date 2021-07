Gil ja Armi Hilario asettuivat näytille junavaunuun Oulussa, kun he vierailivat paikkakunnalla helmikuussa 1955. Armi Kuusela on syntynyt 20.8.1934 Muhoksella. Hän on vuoden 1952 Suomen Neito sekä Miss Universum.

Kuva: Kalevan arkisto/Uuno Laukka