KALEVA 27.3.1971 Paljon on Koillismaalta muutettu pois, kuka Ruotsiin, kuka muualle. Mutta rullit ovat pysyneet. Rulleille on näet edelleen työtä: harvat ovat karjansa paketoineet, ja navetoissa on häntiä mitä katkaista ja utareita mitä leikellä. Taivalkosken Jurmussa otti rulli varaslähdön viikko sitten. – –

Eino Lassinniemeä odotti aamulla navettaan mennessä ikävä yllätys. Navetan ja karjakeittiön väliselle ovelle oli asetettu talikko ja lapio ristiin, yhden lehmän nänninpäistä tippui veri, samalta lehmältä oli leikelty karvoja selästä ja kahdelta muulta hännät karvattomiksi.