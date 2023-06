Kaleva 20.6.1923. Lääkkeet vähenewät. Arrakkia, punssia, rommia ja wermouthia ei saa enää apteekista.

Stockholm Tidningin Helsingistä saaman sähkösanoman mukaan olisi lääkintöhallitus kieltänyt myymästä whiskyä, arrakkia, punssia, rommia ja wermouthia, joita tähän asti on saatu lääkärin resepteillä apteekista.

Sw. Br:n tiedusteluun on apteekki-asioita lääkintöhallituksessa hoitawa asessori ilmoittanut, ettei lääkintöhallitus ole antanut mitään sellaista kieltoa.

Hallitus on ainoastaan sosialiministeriön raittiusosaston pyynnöstä antanut lausunnon, jossa ilmoitetaan, ettei arrakkkia, punssia, rommia ja wermouthia woida pitää lääkeaineena wälttämättöminä. Sitä wastoin sanotaan lausunnossa, että whisky, samoin kuin konjakki, sprii ja wiinit, on tarpeellinen lääkeaine.

Sosialiministeriön raittiusosasto on, saatuaan lausunnon, harkinnut ettei arrakkia, punssia, rommia ja wermouthia ole pidettäwä lääkeaineena, joten waltion alkoholiliikkeen ei tarwitse pitää niitä warastossa apteekkeja warten.

Uusi Suomalainen katonkattamisaine

Eräässä Helsingin lähipitäjän rannikkokylässä, jonka salakuljettajat ovat tänä kesänä ottaneet etappipaikakseen, on nähtävänä pari spriikulttuurin muistomerkkiä. Toinen on kanisteri levyistä tehty kellarinkatto ja toinen postilaatikko, jona on 10 litran neliskulmainen kanisteri varustettuna puisella kannella.

Mikäli sunnuntaimatkailija saattoi havaita, ei kylän kaikki kanisteriaines ollut mennyt yllämainittuun kattoon, vaan käytettiin suuria pyöreitä kanistereita taikinapyttyinä y.m. talousesineinä. Lisäksi niitä lojui runneltuina metsänlaiteille. Katonlaittajalle olivat kanisterit maksaneet yhden päivätyön 20 kpl. ja myöhemmin hankitut 1 mk kpl. Nämä kattolevyt lienevätkin hyviä tarkoitukseensa eikä poliisin huomiosta liene pelkoa.

Oulun läänin piirimielisairaalahanke

Kuusamon kunta pyrkii myöskin mukaan sairaalahankkeeseen. Toissapäiwänä pidetyssä Kuusamon kunnanwaltuuston kokouksessa jätettiin kunnallislautakunnan toimeksi tiedustella Oulun seudulle perustettawaksi ajatellun mielisairaalan wäliaikaiselta toimikunnalta, wieläkö olisi tilaisuus ottaa osaa mielisairaalan perustamiseen neljällä tai wiidellä sairassijalla ja paljonko sija tulisi maksaman.

Muistutus koirain omistajalle Oulaisissa

Koirain omistajille Oulaisten kunnassa ilmoittaan, että koirat on ehdottomasti pidettävä kiinni koko rauhoitusajan ja että irroillaan olevien koirain omistajat tullaan poikkeuksetta asettamaan syytteeseen. Oulaisissa, 19 p:nä kesäk. 1923. Kunnallislautakunta.

