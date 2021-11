Suojatuvan asukkaat lueskelevat lehtiä ja kirjoja tai pelaavat shakkia. Osa käy myös lyhytaikaisissa töissä, mutta tärkeintä Suojatuvan päiväjärjestyksessä on, että miehet pääsevät eroon alkoholin aiheuttamasta kierteestä. Kuva: Arkisto

KALEVA 4.11.1971. Talven lähestyminen aiheuttaa uusia pulmia kodittomille ja alkoholisteille. Yöpymispaikkoja on Oulussa jonkin verran, mutta lähes sata paikkaa tarvittaisiin välttämättä lisää.

Tilanne on naisalkoholisteille paljon vaikeampi kuin miehille, sillä Laavunaiset ry:n ylläpitämän majapaikan kohtalon on epävarma. Se on ainoa paikka Oulussa, johon naispuoliset ”laitakaupungin asukkaat” pääsevät suojaan sadetta ja tuulta vastaan. Pelastusarmeijan lisäksi voivat miehet mennä Suojatupa ry:n asuntolaan tai päiväkotiin.