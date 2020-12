Kaleva 29.12.1920. Valtion metsäkaupat. Senmukaan kuin Suomen Sos. on saanut tietää, on hallitus viime viikolla käsitellyt kysymystä suuresta metsäkaupasta. Tarjouksen on jättänyt Raahe-yhtiön puolesta vuorineuvos Artur Lagerlöf. Kauppasumma kuuluu nousevan 1 milj. kruunuun. Hallitus kuuluu hyväksyvän tarjouksen. Kun asianomaiselta ministeriltä on tiedusteltu edelläolevan tiedon todenperäisyyttä, on ministeri ilmoittanut, että metsäkaupat kuuluvat valtion liikesalaisuuksiin ja kieltäytyi antamasta mitään tietoja kysymyksessä olevasta metsäkaupasta.

Arvi A. Karisto O.Y. on julkaissut uutuuksia. Kenen kanssa naimisiin? Nuorille ja nuorten vanhemmille kirjoittanut Albert Zimmermannm, saksankielestä suom. J.V. Korjula, hinta 12 mk. Alkuteos on jo ilmestynyt useina painoksina.