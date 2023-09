Kaleva 19.9.1923. Koko maata käsittäwän Suomen poliisihenkilökunnan edustajiston kokouksessa maaliskuun 1–3 päiwinä perustettiin Suomen poliisien liitto-niminen yhdistys ja walittiin edustajiston keskuudesta liiton hallitus ja lisätty hallitus.

Nyttemmin on lisätty hallitus t.k. 16 ja 17 pnä Helsingin poliisimaneesista pitänyt kokouksen, jossa käsiteltiin seuraawia asioita: palkkausasia, eläkkeet, tapaturmawakuutukset, waatetuskysymys ja palwelusajan laskeminen sekä ikään että eläkkeeseen nähden.

Asioita edelleen ajamaan walittiin 7 henkinen lähetystö, jonka tehtäwäksi jätettiin esittää hallitukselle kokouksen käsittelemät asiat.

Kokouksessa luettiin perustetun liiton wahwistetut ja rekisteröidyt säännöt ja päätti lisätty hallitus kehoittaa maan poliisilaitoksia sekä maalaiskonstaapeleita kihlakunnittain ryhtymään ensi tilassa perustamaan paikallisia yhdistyksiä.

Julkiset rahankeräykset

Sisäministeriö on myöntänyt Suomen Punaiselle Ristille oikeuden toimeenpanna julkisen rahankeräyksen koko maassa tulewan joulukuun 15 päiwään mennessä Japanissa wallitsewan hädän liewentämiseksi.

Samoin on sisäministeriö myöntänyt Kansainwälisen lasten awun suomalaiselle osastolle luwan toimeenpanna julkisen rahankeräyksen koko maassa wiime wuoden aikana ensi lokakuun alusta lukien Unkarin ja Saksan hätääkärsiwien lasten hywäksi.

Hirmumyrsky Japanissa

Lontoo, 17.9. (STT) Osakasta ilmoitetaan, että hirmumyrsky ja sen nostama hyökyaalto on tehnyt tuhotöitä Tottorin kaupungissa. Kerrotaan 5,000 ihmistä saaneen surmansa ja omaisuutta tuhoutuneen n. 3. milj. punnan arvosta. Fukuronin, Cheuiujen ja Takimin seudulla ovat rannikot joutuneet veden alle, jolloin useita kyliä ja rautatielinjoja on tuhoutunut. Kauheita sateita on sattunut Tokiossa ja Jokohaman piirissä. – Reuter.

Apollo-pölynimijä nähtävillä

Pölynimijä Apolloa on tilaisuus nähdä käynnissä tänään klo 12–3 kaikilla, jotka harrastavat kodin puhtaanapitoa. Täytetyt sahrat ja tuolit sekä isot plyysimatot saadaan hyvin puhtaaksi Apollon pölynimijällä. Viittamme lähemmin otsikkosivulla olevaan ilmoitukseen.

Uusi maailmanennätys Nurmen nimiin

Köpenhamina, 17.9. Tämänpäiväisissä urheilukilpailuissa voitti Paavo Nurmi 3,000 m. juoksun ajalla 8.27,8, joka on uusi maailmanennätys.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.