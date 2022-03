Merenkulkuhallitus teetätti 50 vuotta sitten maaliskuussa tutkimuksia Kemin syväväylälle tulevien kasuunien eli pienten merimajakoiden määrittämiseksi. Jäänmurtaja Varma siirsi välineistöä. Kuva: Kalevan arkisto

24.3.1972. Kemin, Oulun ja Raahen satamat ovat sulkeutumassa toistaiseksi. Paino on nimenomaan sanalla toistaiseksi. Tästä on pohjoisella talouselämällä merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsalon vakuutus. Ja siihen täällä luotetaan. Merenkulkuhallituksen työskentely Perämeren laivaliikenteen ympärivuotiseksi jatkamiseksi on mielihyvin merkitty muistiin.

Pääsiäisen jälkeen päästäneen laivaliikennettä jatkamaan. Jäänmurtaja Avun yhden pääkoneen räjähdysvaurio sattui tuiki kriittisellä hetkellä, juuri kun luonnonolosuhteet näyttivät huonoimmat talviset tapansa. Montaa viikkoa tuskin pahat tuuletkaan enää purkavat voimaansa pohjoisille satamille epäedulliseen suuntaan. Sitä paitsi virallista päätöstä satamien sulkemisesta ei ole tehty.