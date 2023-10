Lenita Airisto (oikealla edessä) on vierailut 1960-luvulta lähtien Oulussa. Maaliskuussa 1983 hän veti muotinäytöksen kaupunginteatterilla Kuva: Arkisto

Kaleva 5.10.1973. Lenita Airisto kävi Oulussa esittelemässä silmälasimuotia. Kävimme tapaamassa diplomiekonomi Airistoa, joka kertoi lähtevänsä lokakuuksi vetämään Suomen Ulkomaankauppaliiton kiertuetta Saksaan.

Monitoimisen ja pelottavan energisen Lenitan osuus kiertueella on diplomaateille, lehdistölle ja ostajille esitettävän multivisio show -esitysten suunnittelu ja ohjaus. Mannekiinit, lavasteet ja tekniikka kokonaisuudessaan viedään mukana koto-Suomesta.

Helsingissä, Järvi-Suomessa ja Lapissa, muun muassa Inarissa ja Ivalossa. Saksan kiertueen jälkeen on Lenitan matkapäiväkirjaan merkitty Itävalta. Marraskuussa tavataan taas kuitenkin Oulussa, silloin Lumenen merkeissä. Lenita kun on itsenäinen yrittäjä, jolla on monta toimeksiantajaa...

Niille kaupungin naisille ja miehille, jotka eivät ole nähneet Lenitaa luonnossa, voivat Pulu ja Untamoa kertoa valehtelematta, että oli hyvän näköinen oransseissaan. Eikä ollut liikaa meikkiäkään, kuten jotkut ovat joskus yrittäneet väittää. Mihinkäs siitä pääsee, että Airisto on valtakuntamme kärkinaisia niin älyn kuin ulkonäönkin puolesta... (Nimimerkki Pulu ja Untamo Meiltä ja muualta -palstalla).

Television stereoääni aluksi viihdeohjelmaan

"Ei kaikki ole menoa mikä sattuu silmään". Tämä täysin kotimaisin voimin keksitty stereofonian XXVI perussääntö tekee tyhjiksi ne ilkeämieliset puheet, joiden mukaan televisio ei seuraa aikaansa. Ensimmäisenä Euroopassa aloitetaan kakkosverkossa nimittäin lähettää stereofonista televisio-ohjelmaa. Näin päättyy myös radion hegemonia stereorintamalla.

Aluksi nähdään stereona joka toinen perjantai Kakkosen viihdetoimituksen tuottama "Kevyttä haulikolla – taskulämmintä stereoajanvietettä ojasta allikkoon". Sarjan ensimmäisessä osassa neuvotaan katsojia "virittämään" vastaanottimensa stereokatselulle.

Härkäporo runteli miestä Taivalkoskella

Pudasjärveläinen poromies joutui poron murjomaksi Taivalkoskella. Poro pahoinpiteli miestä niin, että tämä joutui turvautumaan lääkärin apuun. Mies oli etsimässä poroja Jurmun takalistoilla kun porolaumasta hyökkäsi vihainen härkäporo hänen kimppuunsa. Taistelua kesti noin puoli tuntia. Lopulta hänen onnistui saada käteensä maahan pudonnut puukko, jolla hän sai viilletyksi poron kurkun auki.

On perin harvinaista, että poro käy ihmisen kimppuun. Päälle käynyt eläin oli ollut muutaman talven pihalla ruokinnassa. Poromiesten mukaan juuri pihaporot ovat kiima-aikana vihaisia. Tämä johtunee siitä, että ne ovat tottuneet ihmisiin eivätkä pelkään niitä kuten metsissä elävät porot.