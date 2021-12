Sanomalehti Kalevan työntekijöiden lasten pikkujoulujuhla järjestettiin Oulun teatterissa 3. joulukuuta 1971. Teatteri toimi silloin kaupungintalon juhlasalissa, kunnes siirtyi uuteen teatteritaloon keväällä 1972. Kuva: Kalevan arkisto

KALEVA 2.12.1971. Yhdysvaltain leikkikaluteollisuus, joka on tavallisesti immuuni lamakausille joulun tunnepitoisuuden ansiosta, odottaa myynnin laskevan tänä vuonna. Tämä on osoitus siitä kuinka voimakkaasti taloudellinen laskukausi on vaikuttanut amerikkalaisten kulutustottumuksiin. He ovat tavallisesti unohtaneet rahahuolet ostaessaan joululahjoja lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

Gary Leverett, Gibsonin alennustavarataloketjun ostopäällikkö sanoi pelien olevan tämän kauden suurin myyntiartikkeli. Pelien suosio on kasvanut ilmeisesti sen johdosta, ettei ihmisillä ole enää varaa käydä huvittelemassa ulkona, vaan he kuluttavat aikaansa kotona.