Kaleva 6.8.1997 Oulussa on runsaasti atk- ja toimistotyötä tarjolla. Korkeasta työttömyysprosentista huolimatta joihinkin atk- ja toimistotyön ammatteihin on vaikea löytää tekijöitä. Työministeriön mukaan pulaa on muun muassa kirjanpitäjistä, atk-ammattilaisista, -suunnittelijoista ja toimistotyöntekijöistä.

Tämän vuoden keväällä työvoimatoimistoissa oli noin 2 600 vaikeasti täytettävää työpaikkaa. Ongelmia esiintyy Uudenmaan lisäksi myös Oulun, Hämeen ja Turun työvoimapiireissä.