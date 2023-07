Kuusrock järjestettiin Oulussa ensimmäisen kerran 50 vuotta sitten heinäkuussa 1973. Vanhasta tanssilavasta saatiin festareiden huoltopiste.

Kaleva 20.7.1973. Kaupunki ei koskaan ole retkeilijän paratiisi, mutta Oulussa keskellä kaupunkia on Paratiisi – saarella on kasvitieteellinen puutarha. Paikka ei ole suuren suuri, lajeja on kuitenkin riittämiin, joten muutama tunti vierähtää helposti kierrellessä.

Julkisista rakennuksista ovat uusimpia kaupunginteatteri ja lentoasema, joka on toiseksi vilkkain maassamme. Päivittäisiä vuoroja on 26 ja lento pääkaupungista kestää vain vajaan tunnin.

Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelema teatteritalo liittyy osana tulevaisuudessa torirantaan rakennettavasta kulttuuri- ja hallintokeskuksesta. Se on paikka, jossa nykyisin uusi ja vanha maailma kohtaavat.

Torin erikoisuuksia ovat rieska, leipäjuusto, räätälinlimppu ja hillat. Hailuoto-laiva, joka aikoinaan liikennöi Oulun ja Hailuodon väliä, toimii torilla kahvilana. Kalakauppaa käydään nykyisin Kauppahallissa. Vanha suolamakasiinit torin laidassa ovat muistona viime vuosisadan vilkkaasta kaupankäynnistä.

Pohjois-Pohjanmaan historiasta kiinnostuneet voivat pistäytyä Ainolaan, samassa rakennuksessa kuin museo on myös kirjasto.

Mikki-hiiren esikuva vilahti autotallissa

Kuluva vuosi on maineikkaan Walt Disneyn tuotannon 50-juhlavuosi. Disney, aikamme legenda, voitti elokuvillaan 39 Oscaria ja tuhatkunta muuta palkintoa. Hän oli mies, joka ei suorittanut oppikoulua loppuun, mutta sai siitä huolimatta monen yliopiston kunniatohtorin arvon.

Veljensä Royn kanssa hän perusti ensimmäisen oman yrityksensä autokorjaamoon. Vuonna 1923 Walt Disney muutti vaimonsa ja veljensä Royn kanssa Hollywoodiin ainoana omaisuutenaan idea Mikki-hahmosta, jonka hän oli keksinyt autotallin hiirestä, joita hän oli puhutellut nimiltä.

Rauhaa, rakkautta ja vapautta Kuusisaaressa

Nyt se alkaa... Oulun Kuusisaaressa 23 bändiä, rautaa, Kuusrock – leirintäalue Toppilassa, bussit Kuusisaaresta joka 15 min, lisäksi vakiobussit 1, 3, 10 pysäkeiltä, kanttiini Toppilassa, tule mukaan, syö, ui, kuuntele musaa, mikään ei lopu kesken ... Liput 20 mk/3 päivää, perjantain lippu 10 mk. Love, Peace, Freedom. Tänään 19.00–03.00 Mike Westhues (USA), Dave Lindholm, Wigwam, Pepe & Paradise, Yellow, Elonkorjuu, Topmost, Kestapo, Tonics, Jytää. Speaker Marcus. (Ilmoitus Kalevassa).

Sultan-kondomeja myytiin liki 15 miljoonaa

Sultan-kesä on varma ja turvallinen. Suomessa myytiin 1972 Sultaneja 14 631 264 kpl. Ja tänä vuonna myydään vieläkin enemmän. Valitse sinäkin Sultan – Sen valitsevat useimmat. 12 kpl Sultan Kukka-Color 6,00 mk, Sultan Conture SK70 6 mk, Sultan Super SK-70 5,50 mk, Sultan Lubricated 4,50 mk, Sultan kuiva liukupuuteroitu 4,00 mk. T:mi Ola. Palvelemme tänään kello 9–18, huomenna kello 9–14. Kirkkokatu 33 Oulu puh 21 352, Myllytie 1 Tuira puh 41 642. (Ilmoitus Kalevassa).