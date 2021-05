Tulvavesi nousi paikoin asuntoihin 50 vuotta sitten 1971 Pohjois-Pohjanmaan jokien rannoilla. Kuva Tyrnävältä 9.5.1971.

KALEVA 11.5.1971. Kiiminkijoki työnsi äkkiä nousseet tulvavetensä maanantaina voimalla yli äyräittensä. Vesi nousi 3,5–4 metriä yli normaalikorkeuden ja nousu tapahtui muutaman tunnin kuluessa.

Pahin on Kiiminkijokivarren tulvatilanne Haukiputaan ja Kiimingin pitäjien puolimaissa, Honkasen suvannon yläpuolella. Vesi saartaa siellä kesähuviloita ja aiheuttaa niille suuria vahinkoja. Juuri näillä main joen vesi on kohonnut lähes 4 metriä ja joki on levennyt yli kaksinkertaiseksi normaaliuomansa yli. Vettä on laajalti viljelymaillakin.