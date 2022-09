KALEVA 10.9.1997 Tielaitoksella on käytössä mittavia hankkeita Oulun seudulla, mutta eräs tärkeä kohde on jäänyt hoitamatta. Betonitie E75 (4) tiellä Oulun ja Kempeleen välillä alkaa olla hengenvaarallisessa kunnossa. Vetäkää ihmeessä se asfaltin alle jo ennen ensi talvea.

Betonitiellä on huono ajaa, se on vaarallisesti urittunut, ja talvioloissa se on usein petollisen liukas, monin verroin liukkaampi kuin tavallinen asfaltti. Miksi tienpätkä on pitänyt jättää? Onko se muistomerkki epäonnistuneesta kokeilusta? Nyt aika hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä!