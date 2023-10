Kaleva 10.10.1923. Uusi puhelinluettelo Pohjois-Suomea varten. Oulun Puhelin Oy:n kustannuksella on nyttemmin painosta ilmestynyt Pohjois-Suomen uusi puhelinluettelo. Luettelo sisältää 16 eri puhelinkeskukseen liittyvät puhelimet s.t.s. kaikki ne keskukset, joiden äärimmäisnä rajoina ovat Telefooniosuuskunta Pohjolan ja Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan toiminta-alueet.

Hakemistoa on tässä luettelossa suuresti parannettu ja selvennetty, ottamalla huomioon ne huomautukset ja toivomukset, joita aikaisemmin julkaistun luettelon suhteen oli tehty. Loppuun on liitetty vielä erinäisiä ohjeita puhelinten käyttäjille sekä lyhyt selostus puhelinliikennettä valtion linjoissa koskevista määräyksistä.

Korkein puhelinnumero on nyt Oulussa 724. Todellisuudessa lienee puhelinkoneita kuitenkin käytännössä vain noin 691, sillä numerosarjassa on useita numeroita vielä vapaana. Kun v. 1921, jolloin edellinen puhelinluettelo ilmestyi, oli Oulussa puhelimia noin 515, on siis Oulun puhelinmäärä lisääntynyt parin vuoden aikana n. 180 puhelimella.

Raahen markkinoilla valtavasti villasukkia

Raahen markkinoita on wietetty wiikon alkupäiwinä entiseen tapaan. Messukaruselli ja sirkus pitäwät huolta ilopuolesta.

Markkinatawaroina on ollut pääasiassa miesten willasukkia, joita lähiseutujen naiswäki oli tuonut tarjolle waltawat määrät. Niistä maksettiin aluksi 30:kin markkaa parista, mutta putosi hinta lopulta kahteenkymmeneen. Silakoita oli tuotu kolmellakymmenellä "pauhaweneellä". Hinta pysyi jokseenkin samana kuin Oulun markkinoilla.

Woita, lintuja ja puolukoita oli myöskin melkoisesti, samoin lehmäkarjaa. Kauppatorilla tietysti helppoheikit koettiwaat pitää puoliaan rinkilä-, omena- ja waatetawarakauppiaiden kanssa.

Uusi margariinitehdas Ouluun

Oulujoen Maidonmyyntiosuuskunnalla oli sunnuntaina ylimääräinen kokous, jossa neuvoteltiin margariinitehtaan perustamisesta Ouluun. Kokous päättikin ryhtyä perustamistoimenpiteisiin antaen hallinnolle valtuudet lähempiä tehtäviä varten.

Pieniä uutisia

Uusia liiketapoja. Saksalaiset pirtulaivat Suomenlahdella ovat viime aikoina ruvenneet heittämään mereen pulloja, jotka sisältävät pirtunäytteen ja ilmoituksen, mistä hinnasta väkiviinaa myydään sekä missä laiva seisoo. – V.M.

Perheuutisia. Kihlauksensa ovat julkaisseet maanviljelijä Henning Norblad, Pudasjärveltä ja opettajatar Emmi Kurkela, Haukiputaalta.

Hopeahäitä viettivät täällä eilen työmies Leonard Pyykkölä ja vaimonsa Lyydia o.s. Pekkala.

