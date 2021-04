KALEVA 1.4.1921 Omituinen nähtävyys Oulussa. Torppari Paavo Karppinen Kuusamon Lämsänkylästä on tuonut Ouluun ihmevasikan, jolla on kolme päätä, viisi jalkaa ja kaksi häntää. Vasikan kaikki jäsenet ja elimet ovat hyvin muodostuneet ja terveet. Omituista on, että eläin on jäänyt elämään ja se on jo parin kuukauden vanha.

Kaikkein merkillisintä eläimessä on se, että se syö yhtä aikaa kaikilla kolmella suulla. Jokaisessa päässä on sarventyngät. Viides jalka on etukäpäläin välissä. Toinen häntä, joka on tavallisen näköinen on oikealla kupeella ja voi lehmä sitä liikuttaa.