KALEVA 16.3.1921 Henry Karhunsaari, oululainen painija, joka Amerikassa on saanut vallan pelottavan maineen, muistaa aina silloin tällöin toimitustamme kirjeellä. Tällä kertaa on kirje komea ulkonäöltäänkin. Puolen kyynärän pituista kirjekuorta koristaa Karhunsaaren kuva, nimi ja osoite, ja kirjelomakkeessa on kaksikin valokuvaa ja lihavalla englanniksi painettuna jotakin siihen viisiin, että tässä on mies, jonka kanssa voi ratkaista keskisarjan maailmanmestaruuden.

Karhunsaari on näet vapaassa painissa sarjassaan maailmanmestari. Mestaruus joutui hänelle voitettuaan miehen, jolle entinen mestari, Väinö Ketonen, oli hävinnyt. Tämän Chal Rentrop-nimisen painijan Karhunsaari kellisti kenttään 45 minuutissa ja toisella kertaa 11 minuutissa.