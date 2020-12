Kaleva 10.12.1920. Ruotsissa painettu maantiede vuodelta 1815 tavattu Torniossa. Erään vanhan torniolaisen hallussa on Örsbrossa 1815 painettu Daniel Durbergin laatima maantieteen oppikirja. Siinä kuvataan Venäjän ”Nordvästra Regionen”-nimitettyä osaa, joka käsittää Suomen m.m. seuraavasti: Suomessa, jossa on 1,090,570 asukasta, on 19 maakuntaa, joista mainitaan Varsinais-Suomi ja Satakunta siihen kuuluvine Ahvenanmaineen suuruudeltaan 236 neliöpeninkulmaa. Turku on maan pääkaupunki ja on siinä 12,000 asukasta.

Oulun lääniin kuuluvat Itä-Pohjanmaan ja Kajaanin maakunta. Kaupunkeja on Oulun läänissä Oulu, Raahe, Tornio ja Kajaani.