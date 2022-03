Kaleva 8.3.1922. Oulaisten keuhkotautiparantolan wuosikertomus wuodelta 1921. Oulaisten keuhkotautiparantolassa on wuoden 1921 kuluessa hoidettu kaikkiaan 148 potilasta, joista oli miehiä 84 ja naisia 64. Sairashoitopäiwien luku on ollut 9,556. Potilaiden keskilukumäärä päiwää kohti on ollut 26, ja keskimääräinen kunkin potilaan osalle tulewa hoitopäiwäluku 64.

Potilaiden kotipaikkakunta on ollut Oulainen tai muut haarayhdistysten toiminta-alueeseen kuuluwat kunnat 65 tapauksessa, muut paikkakunnat 83 tapauksessa.