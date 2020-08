Kaleva 6.8.1920. Syyt voin hinnan nousuun. Kuten tunnettua, on woin hinta noussut äskettäin n. 4 mk:lla kiloa kohti, niin, että tukkuhinta on nyt 30 mk. ja wähittäishinta 32 mk. Kauppal. on kääntynyt Walion Hangossa olevan pääkonttorin puoleen, tiedustellen, mistä tämä äkillinen ja tuntuwa hinnannousu on aiheutunut ja onko luultawaa, että woin hinnoissa on wielä tämän kesäkauden aikana odotettawissa huomattawampia muutoksia.