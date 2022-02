KALEVA 12.2.1997 Työministeri Liisa Jaakonsaari (sd.) ryöpytti tiistaina yllättävän rajusti kirkkoa siitä, että se on ryhtynyt ponnekkaasti vastustamaan kauppojen sunnuntaiaukiolon lisäämistä. Jaakonsaaren mielestä tämä ei vastaa uskonnonvapauden periaatetta.

”Ainakaan minun luterilaisuuteeni ei kuulu näin voimakas ajatus siitä, että kirkko määrittelee kansalaisten puolesta, mikä on oikein ja mikä väärin. Kirkko on ikään kuin hurskas toisten puolesta. Se on vastenmielistä”, Jaakonsaari sanoi.