Kaleva 15.11.1922. Yleisöltä. Turun sanomalehdistä on näkynyt, miten emäntien keskuudessa on yleisen ihmettelyn alaisena se, että makeisten – samoin kuin leivosten y.m.s – hintaa yhä edelleen pidetään samana, vaikka sekä sokerin että nisujauhojen jopa margariininkin hinta on halventunut.

Samaa on valitettu sekä Helsingissä että muuallakin maassamme kotitalouspiireissä.