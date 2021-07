Lintulan asuinalue oli kesällä 1971 uusi ja juuri valmistunut luonnonläheinen kerrostalovoittoinen asuinalue noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Kuva: Kalevan arkisto

KALEVA 8.7.1971. Lintulan kaupunginosaa voisi eräin varauksin nimittää Oulun Tapiolaksi. Jo aluetta suunniteltaessa pidettiin Tapiolaa jonkinlaisena esimerkkinä. Pohjois-Suomen luonto tosin on asettanut ajatuksen toteuttamiselle joitakin rajoituksia, mutta alueen rakentamista voidaan tällaisenakin pitää onnistuneena. Tämän todistavat jo asukkaiden mielipiteetkin.

Lintulan kaupunginosa on noin kolmen kilometrin päässä Oulun keskustasta, Nokelan itäpuolella. Alue puistoineen käsittää 33 hehtaaria, joista tonttialueena on vain 8,8 hehtaaria. Suhteellisen pienellä tonttialueella on haluttu säästää puistoille suuremmat tilat ja tehdä alueesta mahdollisimman ilmava.