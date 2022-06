Kaleva 21.6.1922. Lenin toipumassa. Ristiriitaisia tietoja direktorion muodostamisesta. Virallinen ilmoitus Leninin terveydentilasta. Moskova, 18.6. (STT). Tänään on julkaistu seuraava Leninin terveydentilaa koskeva selostus: Suolistossa 10 päivää kestänyt sairalloisuus on nyttemmin kadonnut. Potilaan sisäelimet ovat tyydyttävässä kunnossa. Lämpötila ja valtimon toiminta ovat säännölliset. Verenmuodostumishäiriöt ovat samoin kadonneet. Potilas on noussut sairasvuoteeltaan ja tuntee voivansa hyvin, mutta ovat häntä hoitaneet lääkärit käskeneet pysymään häntä vielä toimettomana.

Sairaskertomuksen ovat allekirjoittaneet prof. Klemperer ja Kramer, trit Kosevnikow ja Levin sekä terveydenhoitokomissaarin sijainen Solovjew. Huhut direktorion muodostamisesta Leninin sairauden johdosta ovat kokonaan perättömät. Tällaista kysymystä ei hallituksen keskuudessa ole ollut edes esillä.