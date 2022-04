Kaleva 26.4.1922. Diakoniatyö Oulussa. Kuluwan wuoden alusta on Oulussa ruwettu tekemään seurakunnallista laupeudentyötä suuremmassa määrässä kuin ennen. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan palkkaamana työskentelee wakituisesti 4 diakonissaa ja koesisarta diakonissakodista tässä työssä. Kaksi heistä on Tuiran puolella. Aiwan ylenmäärin on sisarilla työtä ollutkin. Työwoimaa tarwittaisiin enemmänkin.

Kaupungin puolella on seurakuntasisarten wastaanottopaikka Sepänkatu n:o 21:ssä, jossa joka päiwä klo 9–11 a.p. apua tarwitsewat woiwat käydä ilmoittautumassa. Kiireellisissä tapauksissa myöskin puhelimella n:o 418, Tuiran puolella asuwat seurakuntasisaret Ala-Laanila n:o 10, Hukan talossa, jossa klo 9–11 a.p. woidaan käydä ilmoittautumassa, missä apua tarwitaan.