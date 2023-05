Kaleva 30.5.1923. Työoloista Haukiputaalla ja Iissä. Haukiputaan ja Iin lastaustyömailla on wuosien kuluessa päässyt juurtumaan se käsitys työnteosta ja työnteko-oikeudesta, että lastausrenkaat olisiwat yksinomaan oikeutetui harjoittamaan puutawaran lastausta elinkeinona Haukiputaalla, Halosenniemessä, Iissä ja Iin Röytässä.

Työmiehiin on istutettu se käsitys, että ainoastaan renkaiden jäsenillä on oikeus työskennellä ja owat nämä siten polkeneet jalkojensa alle elinkeinowapauden. Samalla lienee tarkoitettu ajaa puolueperiaatteita ja koetettu wiime wuosina istuttaa niihinkin, jotka niitä eiwät oikeastaan hywäksyisikään, mutta joiden elääkseen ja saadakseen työtä on ollut pakko liittyä renkaisiin, kannattiwatpa niitä tai eiwät. Tästä on ollut seurauksena, että työhaluiset, jotka olisiwat muuten mielellään olleet lastaustöissä, eiwät ole saaneet tilaisuutta siihen.

Sen mukaan kuin meille on ilmoitettu, tulee tässä suhteessa tapahtumaan muutos alkawana laiwauskautena. Työansioita tullaan lastaustöissä edellämainituissa paikoissa tarjoamaan kaikille työhaluisille puolueisiin katsomatta propsi- ja paperipuun lastauksessa sekä maalla että laiwoissa.

Saksalaisia liikemiehiä Suomeen

Ensi elokuussa saapuu Suomeen 20–30 saksalaista kauppa- ja teollisuusmiestä. Retken järjestää Greifswaldin yliopiston Finlandskunde-järjestö prof. Braunin johdolla ja on tulijain tarkoituksena tutustua maamme teollisuuslaitoksiin sekä oloihin ja elämään yleensä. He ovat jo kääntyneet keskuskauppakamarin puoleen ja pyytäneet, että se avustaisi heitä neuvoilla ja teoilla. Ensin saapuvat he Helsinkiin, täältä menevät Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen ja palaavat sitten takaisin Helsinkiin. Menomatka tapahtunee Turun kautta.

Salama löi tainnoksiin

Ankara ukonilma tuli wiime perjantaina klo 2 seudussa päiwällä Oulujoen Pikkaralan kylä yli. Salama iski sähköjohtoihin, saaden useiden talojen sähkölaitteissa paljon wahinkoa aikaan. M.m. särkyiwät mittarit kelpaamattomiksi, samoin sammuttajat. Sellaisissakin taloissa, joissa warakappaleet oli mittarin luota poistettu, tuli samalla sisälle särkien sähkölaitteita asuin- ja ulkohuoneista. Että ihmisten henkikin oli waarassa, näkyy siitä että salaman iskiessä Ylitalon talon emäntä meni tainnoksiin. Osk. Alatalon talossa sai erä nuori mies osansa salaman iskusta, joka wei häneltä kuulon joksikin aikaa ja wahingoitti toista kättä.

Ulkomailla opiskelevat suomalaiset

Hannoverin eläinlääketieteenkandidaattitutkinnon suorittanut ylioppilas Kalervo Muttonen Haapavedeltä ainoana suomalaisena.

