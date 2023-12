Presidentti Urho Kekkonen ojensi kukkakimpun vaimolleen Sylvi Kekkoselle ennen Linnan juhlia 50 vuotta sitten 6.12.1973. Oikealla adjutantti Urpo Levo. Sylvi Kekkonen kuoli vuoden kuluttua 2.12.1974 ja hänen kuolemansa vuoksi vuoden 1974 itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa peruutettiin. Kuva: Jorma Pouta/Arkisto

Kaleva 50 vuotta sitten 9.12.1973. Rasvan osuus on keskimäärin 40 prosenttia suomalaisen lapsen energiansaannista, mikä on enemmän kuin on voitu todeta maamme aikuisväestöllä. Lasten ravinnostaan saamasta rasvasta on noin 68 prosenttia niin sanottua näkymätöntä, ruoka-aineisiin sisältyvää rasvaa.

Näin mainitsevat dosentti Antti Ahlström ja maisteri Leena Räsänen tehdessään selkoa Helsingin yliopiston piirissä suoritetuista suomalaisen lapsen ravinnonkäyttöä koskevista tutkimuksista Turussa lauantaina jatkuneilla Huhtamäki-yhtymän järjestämillä lasten ravitsemuspäivillä.

Tutkimuksessa on todettu, että lasten ruoka sisältää rautaa suunnilleen yhtä paljon kuin aikuisten ruuassa, missä määrä lasten raudantarpeeseen nähden on pienehkö. Silti voidaan rauta- ja vitamiinivalmisteiden käyttöä useissa tapauksissa pitää aiheettomana.

Tanskaan haetaan ottolapsia Suomesta

Ottolapsi. Tanskalainen nuori pari toivoo 0–2 -vuotiaat ottolapset, mahdollisesti kaksoset tai sisarukset. Asumme avarassa omakotitalossa maaseudulla ja sosiaaliviranomaiset ovat hyväksyneet meidät ottovanhemmiksi. Synnytys voi tapahtua Tanskassa ja maksamme kaikki adoptioon johtavat kulut. Ystävälliset vastaukset Kirsten ja Kurt Lassen, Plantagvej 12, 9881 Bindslev, Danmark.

Ottolapsi. Omassa talossa asuva nuori tanskalainen aviopari haluaa adoptoida 0–1 -vuotiaan lapsen. Synnytys voi mahdollisesti myöskin tapahtua Tanskassa – me maksamme luonnollisesti kulut. Birthe ja Sven Åge Østergaard, Rugvænget 2, Frederiks 7476 Karup, Danmark.

(Kaksi ilmoitusta Kalevan Henkilöasiat-palstalla 9.12.1973)

Energiakriisi bensasodaksi Torniojokilaaksossa

Energiakriisistä uhkaa muodostua rajakriisi Torniojokilaaksossa. Eräät huoltoasemat ovat rajoittaneet bensiinin myyntiä ruotsalaisiin autoihin, josta Ruotsin raja-asukkaat ovat närkästyneitä. Heidän käsityksen mukaan tämä kielto on epäoikeudenmukainen eikä ole sopusoinnussa rajanaapureiden hyville suhteille.

Ruotsissa nähdään polttoainetilanteen olevan Suomessa huomattavasti paremman kuin Ruotsissa. Tästä johtuen he eivät käsitä sitä, miksi Suomessa jarrutetaan polttoöljyn myyntiä ruotsalaisautoihin.

Suomessa 100-oktaaninen bensiini on 11 penniä halvempaa litraa kohti kuin Haaparannalla. Tämä suuri hinnanero on aiheuttanut sen, että raja-asukkaat Ruotsin puolelta käydessään asioimassa suomalaisissa kauppaliikkeissä tankkaavat autonsa. Dieselöljyn kohdalla on sama tilanne, ruotsalaiset käyvät myös sitä Suomesta ostamassa.

Kiukustuneet ruotsalaiset autoilijat, joilta bensiinin osto oli evätty Suomessa eräillä huoltoasemilla, esittivät sähkövirran viennin lopettamista Suomeen. Sähkövirtaa tuodaan kahdestakin eri kohdasta Torniojoen yli korkeajännitelinjoja myöten Suomeen valtakunnan verkkoon. Myös Tornion kaupunki saa sähkövirtaa Norrbottenin voimalaitokselta.