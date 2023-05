Lapissa Saanatunturin kupeessa oli 50 vuotta sitten toukokuun alussa hyvät hiihtokelit. Lumen arvioitiin riittävän hiihtoon ainakin toukokuun puoliväliin saakka.

Kaleva 4.5.1973. Jo pitkään vireillä ollut Saariselän virkistysmajasuunnitelma on saanut uutta puhtia Raahessa. Aikoinaan hanketta ryhdyttiin ajamaan siltä pohjalta, että kaupunki olisi rakentanut majan omien virkailijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Vaikka asia ei silloin saanutkaan kaupunginhallituksessa riittävää kannatusta, ei hanketta kuitenkaan kokonaan haudattu.

Nyt maja aiotaan rakentaa osakeyhtiöpohjaisena. Sitä varten on valmis yhtiöjärjestys ja osakkeita on jo ennakkoon varattu 20.

Kaupunginjohtaja Yrjö Reinilän mukaan vapaa-ajan ja lomien lisääntyessä näyttää siltä, että myös talvilomapaikkoja tarvitaan. Sitä varten on Saariselältä metsähallituksen omistamalta maalta varattu 2 000 neliömetrin tontti erittäin keskeiseltä paikalta valmiina.

Luonnospiirustukset majaa varten on tehty. Jos hanke toteutuu, rakennetaan alueelle 200 neliömetrin suuruinen rakennus, johon majoitustilojen lisäksi tulee 67,5 neliömetrin suuruinen seurusteluhuone, sauna sekä keittiö ja ruokailutilat. Mistään yhteismajoituksesta ei ole kysymys, vaan huoneet rakennetaan etupäässä kahdelle hengelle. Majaan voidaan sijoittaa yhtä aikaa 26 henkeä.

Varastettu traktori löytyi, kärry kateissa

Traktori ja peräkärry varastettiin VR:n veturitallien purkutyömaalta Ratakadun varrelta Oulussa torstain vastaisena yönä. Ford 5000 -merkkinen traktori löydettiin torstaina kauppatorin rannasta, mutta peräkärry on edelleen kateissa.

Traktori oli punainen etukuormaajalla varustettu ja sen rekisteri on 882-OB. Peräkärry on mustarunkoinen ja lava on puun värinen.

Traktori on liikkunut Tuirassakin, sillä varastetulla traktorilla on todennäköisesti rikottu Tuiran kansakoulun aitaa noin 40 metriä.

Poliisi pyytää peräkärrystä tietäviä ottamaan yhteyttä.

Voivuori sulanut alle 3 miljoonaan kiloon

Voivuori on sulanut alle 3 miljoonan kilon. Viime vuoden lopussa varastossa oli enää 2,8 miljoonaa kiloa voita, kun esimerkiksi vuonna 1969 sitä oli yli 19 miljoonaa kiloa. Voita valmistettiin viime vuonna 83 miljoonaa kiloa.

Tupakkakaupassa piippuja tarjolla

Valtava erä laatupiippuja huokealla. Drycell (käyrä) 16,30 nyt vain 10 markkaa. Jeantet 15 markkaa, Jeantet President 22 markkaa, Kaywoodie 14 markkaa, Kaywoodien special 17 markkaa, nahkapäälliset 12 markkaa. Myös muut kivat tupakka-alan tarvikkeet asiantuntijan opastuksella. Mukava veikkauspaikka. Pohjolan Tupakkapaikka, Kirkkokatu 10. Avoinna 8.30–17, la 8.30–15 ja ma ja pe 8.30–20. (Pohjolan Tupakkakaupan mainos).