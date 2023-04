KALEVA 15.4.1998 Vilkkaassa turistipitäjässä sesonkiajat tietävät yleensä vauhtia myös palo- ja pelastustoimelle. Kuusamossa pääsiäinen kasvattaa kunnan asukasluvun kerralla vähintään kaksinkertaiseksi.

Kuusamon palokalusto on vielä kokonaisuutena keskivertoa paremmassa vireessä, vaikka pitäjän pohjoisosassa olevan Käylän asemalla komeileekin mobilistien himoitsema, läänin vanhimpiin kuuluva paloauto.

Vuoden 1964 mallia oleva Ford on nähnyt historiansa aikana värikkäitä reissuja, mutta läänin nestoreihin kuuluva kalusto on edelleen iskussa. Hälytysajossa jopa 30 litraa bensaa sadalla kilometrillä ryystävässä pelissä alkuperäistä onkin enää auto ja pumppu, muu sammutuskalusto on uusittu perusteellisesti.

”Auto on edelleen käyttötarkoitukseen sopiva.