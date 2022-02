Kaleva 8.2.1922. Kunnalliswerotus Oulussa. Eilen iltaan mennessä oli tuloilmoituksia jätetty 3,130. Tuloilmoituksen jättäminen on tänä wuonna tapahtunut werrattain tasaisesti, joten jättämisessä ei ole sattunut suurempaa jonotusta.

Palkkatulojen ilmoittamisessa on ollut pakko käyttää entisiä D-lomakkeita, kun uusia ei saatu, waikka waltioneuwoston julkaisuwarasto tarjosi niitä tilattawaksi, muttei tilauksesta huolimatta niitä lähettänyt. Kun entisissä D-lomakkeissa ei ole warattu tilaa wähennyksiä warten 15 wuotta nuorempain lasten elatuswelwollisuuden nojalla, on osa werowelwollisia jättänyt lasten luwun ilmoitukseensa merkitsemättä. Täydennyksiä tässä suhteessa, mikäli niitä wastaanotossa on huomattu tyhjänä, on tehty.