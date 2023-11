Koululuokissa 50 vuotta sitten valittiin joka päivä oppilaista järjestäjä, jonka tehtäviin Kajaanintullin koulussa Oulussa kuului lisätä halkoja lämmitysuuniin säännöllisin väliajoin. Kuva: Arkisto

Kaleva 50 vuotta sitten (18.–24.11.1973). Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, on keskellä Oulun kaupunkia vielä puulämmityksellä toimivia kouluja. Eikä siinä kaikki: ainakin yksi kouluista on paloturvallisuuden kannalta täysin ala-arvoisessa kunnossa.

Kajaanintullin kansakoulussa jokin aika sitten pidetyn palotarkastuksen yhteydessä koulu määrättiin perusteellisesti korjattavaksi. Ja niin tehtiinkin – näennäisesti. Viime vuosisadalla rakennetun koulun uunit ovat kuitenkin niin perusteellisesti "lahonneet", ettei niitä pintapuolisella halkeamin rappauksilla korjata.

"Tulta on pidettävä kaiken iltaa, että aamulla edes jonkinlainen peruslämpö olisi tallella."

Koulurakennuksessa joudutaan luokkia lämmittämään ensimmäisen kerran aamulla. Pakkaspäivinä hatarat uunit eivät kuitenkaan pidä lämpöä, vaan puita joudutaan pistämään pesään kesken koulupäivänkin. Eikä lämmitys jää siihenkään: tulta on pidettävä kaiken iltaa, että aamulla edes jonkinlainen peruslämpö olisi tallella.

Kajaanintullin koulun vahtimestarin Tauno Pikkaraisen mukaan koululla on mennyt tämän ja viime kuun aikana liki 80 kuutiota koivuhalkoja, mikä tietää rahallisesti ainakin 4 000 markan menoerää.

Kerman Kalle ennusti talven tarkkaan

Kolmannen kerran tekee talvi tuloaan Savoon ja Kainuuseen. Nyt näyttää siltä, että lumi on tullut pysyäkseen. Jos näin käy, on sääennustajana tunnetun kanavanvartijan Kalle Pakarisen eli Kerman Kallen lokakuussa tekemä ennuste talven tulosta pitänyt päivälleen paikkansa.

Pekkarinen ennusti 22. lokakuuta kolme vuorokautta kestäneen lumisateen jälkeen, ettei talvi tule, koska Simo on asialla. Näin kävikin. Lumet sulivat ja välillä vettä tuli kaatamalla. Varsinaisen talven tulon Pakarinen ennusti alkavan Martin päivänä 10. marraskuuta.

Viime lauantaina sää kirkastui ja kylmeni. Lisäksi viikon alusta jatkunut lumisade on kattanut maan valkeaan vaippaan, jota on paikoitellen kymmenen senttiä eli riittävästi innokkaimmille hiihtäjille.

Kaijonharjun tulisi olla Kaijunharju

Pari oululaista osoitenimikettä kaipaa selvennystä ja monien mielestä myöskin oikaisua. Ja nuo nimet ovat Kaijonharju ja Tarkka-ampujankatu.

Tarkka-ampujankatu Heinäpäässä on saanut nimensä Oulun tarkk´ampujapataljoonasta. Uusi nimike on tietysti helpompi käytännössä, mutta koska katu on saanut nimensä nimenomaan tarkk´ampujista, miksei sitä voitaisi sellaisena käyttää.

Kaijonharjun kohdalla ollaan jo paljon selvemmin hakoteillä. Sen oikea nimi on näet Kaijunharju, ja sille on selvä ja yksinkertainen selityksensä: paikalla on ollut erittäin hyvä kaiku – siitä paikallismurteella Kaijunharju. (Nimimerkki Nokkosvieras)

Lapin Kulta tukee nuorten urheilua

Pohjois-Suomen urheilu-nuorisotyön tukemiseen lahjoitti Lapin Kulta Oy 40 000 markkaa. Lapin läänissä pääsevät lahjoituksesta osalliseksi eri urheilun keskusjärjestöjen piirit sekä 34 urheiluseuraa. Oulun läänin alueella sai neljä urheiluseuraa lahjashekin. Jakotilaisuus pidettiin Lapin Kulta Oy:n 100-vuotisjuhlien johdosta yhtiön uusissa konttoritiloissa.