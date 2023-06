Bulgariasta tuodun perunan mukana tuli Suomeen tuhoisia koloradokuoriaisia ja niiden toukkia kesäkuussa 1973. Tehokkaiden tarkastusten ansiosta kuoriaiset eivät tiettävästi päässeet leviämään. Kuva: Hedenström Kaius

Kaleva 8.6.1973. Bulgariasta tuodun perunan mukana on Suomeen tullut lisää koloradokuoriaisia. Keskiviikkona löytyi perunaa tuoneista rekka-autoista kaksi koloradokuoriaista. Autot tarkastettiin Helsingissä Katajanokan varastoalueella. Kasvinsuojeluviranomaiset ovat suostuneet siihen, että perunat Vaalimaan sijasta tarkastetaan Helsingissä.

Keskiviikkona Katajanokalla tarkastettiin yhteensä neljä autoa. Ennen kuoriaisten löytymistä oli jo yksi auto palautettu takaisin, koska sen lastista oli löytynyt virkeä kuoriaisen toukka.

Kuoriaiset olivat kylmän kuljetuksen jälkeen horroksessa. Siksi säkit vietiin lämpimään varastoon, jotta toukat saatiin liikkeelle ja siten niiden olemassaolo oli helppo havaita. Kun tutkittavien säkkien sisältö kaadettiin lattialle, havaittiin liikkuvat eläimet helposti.

Viallinen mikroaaltouuni vaarallinen näölle

Viallisten mikroaaltouunien on todettu aiheuttavan käyttäjissä näkövammaisuutta ja steriliteettiä.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto onkin lähettänyt kaikille läänin terveyslautakunnille kirjelmän, jossa pyydetään luetteloimaan kaikki terveyslautakunnan valvonnanalaisina olevat mikroaaltouunit, niiden käyttäjät ja uunien kunto. Mikroaaltouunien on todettu vuotavan siinä määrin, että jatkuvasti mikroaaltouunin läheisyydessä työskentelevä henkilö on vaarassa saada näkövamman tai steriliteetin.

Mikroaaltouunin käyttäjien tulisikin pysytellä uunista riittävän kaukana silloin, kun uuni on kytketty lämpiämään. Ihminen ei yleensä voi tuntea mikroaaltojen aiheuttamaa lämmön erittymistä, todetaan kirjelmässä. Kirjelmässä korostetaan kuitenkin, että uuni on turvallinen, jos se on asianmukaisesti huollettu riittävän usein.

Hollannin prinsessa rennosti farkuissa

Hollannin prinsessa Margriet käyttäytyy yksityisellä lomamatkallaan Suomessa samalla tavalla kuin kuka tahansa turisti. Torstaina iltapäivällä hän oli Kuhmon kirkonkylässä viipotellen polviin asti käärityissä farmareissa. Toisessa jalassa Margrietilla oli sukka, mutta toisessa ei mitään.

Prinsessa liikkuu lomamatkallaan miehensä Pieter van Vollenhovenin ja muun seurueen kanssa kolmella maastoautolla. Kuhmossa seurue tankkasi ja samalla prinsessa osti myös Kuhmon viirin kiinnittäen sen kaulaansa niin, että viiri riippui selkäpuolella.

Seurue matkasi Kuhmosta pohjoista eli Suomussalmea kohti. Reittinä käytetään maamme itäisintä matkailutietä, Runon ja Rajan tietä. Margrietin Suomen lomaa verhoaa salaperäisyys ja matkaa pyritään salaamaan tarkoin julkisuudelta.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.