Olkiluodon ydinvoimalan kapasiteettia lisättiin 25 vuotta sitten tuntuvasti. Kuva: LEHTIKUVA

Kaleva 19.3.1997 Suomeen arvellaan saatavan reilusti lisää ydinvoimaa jo ensi vuonna, vaikka uudesta ydinvoimalasta tuskin ennen sitä on saatu minkäänlaista päätöstä. Sekä Loviisan että Olkiluodon vanhojen voimalayksiköiden tehoja nimittäin aiotaan nostaa parin lähivuoden aikana jopa 350 megawattia.

Loviisassa lisätehoa on määrä puristaa esiin noin 100, Olkiluodossa noin 250 megawattia. Reaktoreita kummassakin voimalassa on nyt kaksi. TVO:n voimalassa Olkiluodossa uudet tehot saataneen pysyvästi käyttöön ensi vuoden puolivälin tienoilla. Loviisassa tehonkorotukset saadaan lopullisesti käyttöön ehkä vasta vuonna 2000.

350 megawatin tehonlisäys ei ole aivan vähäinen, sillä viime vuodet Suomessa on ydinvoimalla tuotettu vajaat 2 400 megawattia. Ydinsähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli viime vuonna 27 prosenttia. Mukana luvussa on myös tuontiydinsähkö.

Kunta elokuvatuottajana

Haapaveden kaupunki on ajautunut kirjailija Pentti Haanpään Hota-Leenan poika -romaaniin perustuvan videoelokuvan tuottajaksi. Syksyllä 1995 filmatun elokuvan kustannukset 232 000 markkaa kaatuivat kansalaisopiston kautta kaupungin maksettavaksi ja nyt kaupunki yrittää saada ne takaisin.

Elokuvaa ei ole sopimuskiistojen vuoksi pystytty kopioimaan ja myymään elokuvateattereihin. Sopimuskiistat ratkaistiin helmikuussa ja kaupunki yrittää myydä Sointu Angervuon ohjaaman elokuvan myös televisiolle.

”Elokuvan tekeminen oli sinällään kulttuuriteko, mutta sen toteuttaminen tapahtui hyvin huonoilla valtuuksilla ja tilanne ryöstäytyi käsistä. Olen nähnyt elokuvan ja voin vakuuttaa, että sen ääressä viihtyy. Saattaisin katsoa sen toisenkin kerran”, sanoo Haapaveden kaupungin hallintojohtaja Helvi Rautiainen.

Mikäli kaupunki ei saa myytyä elokuvaa televisiolle, pitää elokuvateattereihin saada vähintään 15 000 katsojaa, jotta kaupunki saisi omansa pois. Valtuusto keskustelee vastuuvapaudesta uudelleen 26. maalikuuta pidettävässä kokouksessa.

Belomorsk pyytää apua

Nivalan ja Haapajärven seutukunnan ystävyyskunta Belomorsk Venäjältä on pyytänyt apua erityisesti sairaalatarvikkeiden hankintaan. Kaupungissa on pula erityisesti rahasta, jolla voisi ostaa tarvittavia tavaroita. Seutukunta on esittänyt toivomuksen, että ihmiset osallistuisivat parhaillaan meneillään olevaan Karjala-keräykseen. Lisäksi SPR:lle aiotaan tehdä esitys erityisesti juuri Belomorskin sairaalan avuntarpeista. Sosiaali- ja terveystoimi tarkistaa, onko mahdollisuus lähettää käytöstä poistettuja tarvikkeita.