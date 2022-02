Vietnamin rauhan puolesta marssittiin Oulussa 50 vuotta sitten. Kalevan mukaan tapahtumaan osallistui kolmattasataa ihmistä. Musiikki ja iskulauseet säestivät marssia kaupungintalolta työväenopistolle. Kuva: Eljas Sallmén/Arkisto

KALEVA 24.3.1972. Pullon tunturipurovettä ja kimpaleen kolmetuhatta vuotta vanhaa jäätä saa presidentti Kekkonen terveisinä Kebnekaisen juurelta Nikkaluoktasta Ouluun poikenneelta Enok Sarrilta, joka luovutti kosteat ja kylmät tuliaisensa myös maaherra ja rouva Ryhdälle. Enok Sarri on toiminut ikänsä turismin parissa Ruotsin Lapissa ja hyvin tuntui supliikki sujuvan. Rouva Ryhtä sai alkajaisiksi selostuksen Lapin lakin merkityksestä. Kun se on lipalla on mies kuulemma vapaa.

Enok Sarri vierailee Oulussa Jällivaaran ja Kiirunan turistilautakuntien mukana. Presidentti Kekkosen tuliaiset toimittaa perille Finnair, jonka edustajille paketti luovutettiin eilen iltapäivällä.